Ue, 'raddoppiare gli sforzi sulle e-car, servono più colonnine'

"Dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi affinché il percorso di elettrificazione" nell'automotive "rimanga praticabile e ampiamente accettato". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, nel suo intervento alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo, sottolineando che la transizione rappresenta "un'enorme opportunità di mercato per l'industria auto europea, portando con sé anche nuove opportunità di lavoro ma anche sfide".

"Sebbene vi siano stati progressi significativi, sappiamo che la distribuzione dei punti di ricarica nell'Ue non è uniforme, quindi è urgente espandere e distribuire uniformemente le colonnine per supportare l'aumento previsto" delle auto elettriche nei Ventisette, ha spiegato. "Gli attori globali - ha avvertito il responsabile delle politiche commerciali Ue - stanno accelerando gli investimenti. Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia una macchina su cinque venduta nel 2024 sarà elettrica. L'Europa non può permettersi di restare indietro e perdere il suo vantaggio competitivo in questa corsa, né possiamo lasciare esposte vulnerabilità strategiche".

"Sappiamo che diversi fattori influenzano la competitività dei produttori automobilistici europei - ha spiegato ancora Dombrovskis -: i costi sono circa il 30% più alti rispetto alla Cina a causa dei maggiori costi di energia, manodopera e materie prime. Mentre l'industria europea vanta un'eccellenza tecnologica sotto molti aspetti, le case automobilistiche cinesi godono di vantaggi tecnologici per quanto riguarda batterie, software, sistemi di infotainment e tempi di sviluppo. E poi ci sono gli effetti dei sussidi nei Paesi terzi".

Davanti a questo, ha assicurato, l'attenzione dell'Ue "sarà rivolta esclusivamente al supporto e alla creazione delle condizioni giuste affinché le aziende automobilistiche possano raggiungere i nostri obiettivi comuni".

Ue, 'dazi anti-Cina per ripristinare equità, non per chiuderci'

"Vorrei sottolineare che l'obiettivo delle misure di difesa commerciale non è quello di chiudere i mercati, ma di ripristinare una concorrenza leale". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, nel corso del dibattito sulla crisi del settore dell'automotive alla plenaria dell'Eurocamera a Strasburgo, riferendosi alla guerra dei dazi in corso tra l'Ue e la Cina che coinvolge i settori delle auto elettriche, dell'agroalimentare e del clean tech. Dombrovskis ha ricordato che l'indagine in corso sui maxi-sussidi sleali di Pechino alle sue e-car si chiuderà entro la fine di ottobre con la decisione dell'Ue che dovrà confermare i dazi provvisori a seguito del sostegno incassato la scorsa settimana dai Ventisette. "Abbiamo avviato intense negoziazioni per esplorare la possibilità di una soluzione negoziata" con la Cina, ma "qualsiasi soluzione dovrebbe garantire lo stesso effetto di misure come i dazi ed essere adeguata per eliminare l'effetto dannoso delle sovvenzioni", ha evidenziato.

