Dazi su auto elettriche cinesi, rinviato il voto dei Paesi Ue

E' stato rinviato il voto finale dei Paesi Ue, in programma il 25 settembre, per confermare l'introduzione di dazi definitivi sulle auto elettriche importate dalla Cina. Lo si apprende da fonti diplomatiche europee.

Per rispondere ai maxi sussidi elargiti da Pechino al suo comparto, la Commissione Ue ha imposto a luglio tariffe provvisorie fino al 36,3% nei confronti di Byd, Geely e Saic, che si vanno ad aggiungere ai dazi del 10% a cui erano già soggetti gli esportatori dalla Cina. I dazi devono ora essere confermati da parte dei governi Ue. La deadline è fissata entro ottobre, ora dovrà essere definita una nuova data per il voto



