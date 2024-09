Draghi, nel settore auto disallineamento Ue tra green-industria

Nel settore delle auto, guardando alla transizione verde e al previsto stop ai motori a diesel e a benzina nel 2035, in Ue si è verificato "un grave disallineamento" tra le richieste all'automotive e l'installazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche. Lo ha detto l'ex premier Mario Draghi in conferenza stampa presentando il suo report sulla competitività Ue.

"Il sistema europeo di scambio di quote di emissione (Ets) è stata una misura importante per ridurre le emissioni, efficace", ha evidenziato Draghi, mettendo tuttavia in luce a più riprese la necessità di "assicurarsi che tutte le politiche siano allineate: le politiche climatiche con le politiche industriali, quelle industriali con quelle commerciali, e così via".



