L'Argentina riduce le imposte sull'acquisto e vendita di auto

Il governo dell'Argentina ha disposto l'eliminazione di gran parte delle imposte pagate sull'acquisto e vendita di automobili: lo riferisce il ministero della Giustizia in un comunicato, evidenziando che la misura è in linea con la volontà del presidente Javier Milei di "rendere le procedure più semplici e meno costose". Grazie alle nuove disposizioni "le spese per il passaggio di proprietà delle vetture saranno ridotte all'1% e non verrà più addebitato il rilascio del libretto di circolazione, targhe e altri certificati", continua la nota. Fino ad oggi la tassa per il passaggio di proprietà è dell'1,5% per le auto di produzione nazionale e del 2% per quelle importate, cui bisogna aggiungere il costo per altri certificati che da ora in poi saranno gratuiti. Complessivamente una compravendita tra privati può prevedere il pagamento di 11 tasse e altri 43 balzelli. La documentazione automobilistica sarà inoltre completamente digitalizzata in un unico registro. "Il sistema precedente utilizzava la documentazione cartacea, il che rendeva le procedure lente, burocratiche e costose", evidenzia il ministero. "Ciò implica un risparmio mensile di 1,3 miliardi di dollari per la pubblica amministrazione, spesi per i trasferimenti postali", aggiunge.



