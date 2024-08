Canada, Trudeau annuncia dazi 100% su veicoli elettrici cinesi

Il premier canadese Justin Trudeau ha annunciato che Ottawa imporrà una tariffa del 100% sull'importazione di veicoli elettrici cinesi. Il Canada imporrà anche una tariffa del 25% sull'acciaio e l'alluminio importati da Pechino, ha detto Trudeau ai giornalisti ad Halifax, Nuova Scozia. "Penso che sappiamo tutti che la Cina non sta giocando secondo le stesse regole", ha spiegato. "Ciò che è importante è che lo stiamo facendo in linea e in parallelo con altre economie in tutto il mondo", ha aggiunto.



