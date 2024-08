Londra, 60 auto di lusso sequestrate per guida 'antisociale'

La Metropolitan Police (Met) di Londra, in collaborazione con il Westminster City Council e il Motor Insurance Bureau, ha sequestrato 60 auto di lusso - tra cui supercar McLaren, Bentley, Rolls Royce, Ferrari e Lamborghini - nel corso di una operazione di repressione dei comportamenti molesti dei guidatori, degli eccessi di velocità in aree residenziali e di altri reati come le frodi assicurative.

L'operazione ha portato, oltre al sequestro di veicoli per un valore stimato di 6 milioni di sterline (oltre 7 milioni di euro) anche a 5 arresti, legati anche a gravi infrazioni del Codice della strada.

"La Met lavora per mettere le comunità al primo posto, ascoltando e affrontando le loro preoccupazioni - ha spiegato l'ispettore speciale della polizia metropolitana Geoff Tatman - e questa operazione di enorme successo ha dimostrato che stiamo affrontando efficacemente reati, come la guida antisociale, che causano disagio a residenti e turisti".

"Questa brillante operazione - ha sottolineato Tatman - è anche la testimonianza del duro lavoro e della dedizione degli Special Constables del Met, ufficiali di polizia volontari, che svolgono un ruolo fondamentale nella nostra missione per rendere Londra più sicura e che dedicano il loro tempo libero per aiutare la comunità".

Le immagini diffuse dal Met mostrano alcuni dei veicoli sequestrati tra cui una Ferrari Purosangue, una Rolls Cullinan, un paio di Rolls-Royce, una Range Rover e una Lamborghini Urus Performante. Molte di queste - ribadiscono i media locali - venivano guidate a tutta velocità sulle strade del centralissimo (ed esclusivo) quartiere di Westminster, come se si trattasse "di circuiti da corsa privati".



