Usa, National Park Service multerà chi transita con auto AWD

Storica decisione negli Stati Uniti, che potrebbe segnare una linea di demarcazione tra le automobili e i suv AWD (cioè a trazione integrale) e i 4x4 veri e propri che vengono definiti 4WD.

Il National Park Service ha infatti inviato a guidatore di una Subaru Croostrek National Park Service - che era transitata sulla Colorado River Overlook Road nel parco di Canyonlands - un avviso che di una violazione 'tecnica'.

Sul percorso in oggetto, come molti altri nelle zone più 'avventurose' degli Stati Uniti, il transito è infatti permesso ai soli veicoli a quattro ruote motrici, mentre - ribadisce il National Park Service - la Crosstrek è un'auto a trazione integrale, una AWD.

La lettera di avvertimento specifica anche che una nuova infrazione potrebbe comportare la confisca del veicolo, una multa fino a 5.000 dollari e fino a sei mesi di reclusione.

Come spiegano gli esperti del magazine Jalopnik, forse ad esclusione delle sole Subaru che hanno grandi capacità in off-road, le auto a trazione integrale sono cosa ben diversa a quelle a quattro ruote motrici.

Mentre i sistemi AWD sono ottimi per aumentare la sicurezza del conducente su superfici stradali scivolose e in fuoristrada leggero, sono facilmente sconcertati in terreni fuoristrada più impegnativi, in particolare in situazioni di bassa velocità e bassa trazione. Il bloccaggio del differenziale sull'asse di un veicolo impone un'applicazione uniforme della potenza a ciascuna ruota e non su quella singola che ha trazione. Alcuni sistemi AWD hanno differenziali a slittamento limitato basati sui freni, ma questi non sono comunque un sostituto per i differenziali bloccabili nei tradizionali sistemi 4WD. Le ruote di un veicolo sono normalmente in grado di girare a velocità diverse quando i suoi differenziali non sono bloccati, il che consente a una ruota senza trazione di girare liberamente mentre la ruota con trazione non fa nulla.

La tesi sostenuta dal National Park Service è dunque quella che un veicolo AWD potrebbe causare il blocco del mezzo (e quindi generare una procedura di soccorso) in un punto del percorso da cui un veicolo 4WD - a quattro ruote motrici e dotato di differenziali bloccabili - potrebbe facilmente uscire.





