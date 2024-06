La Spagna punta a vietare i monopattini elettrici agli under 16

Vietare l'uso dei monopattini elettrici per tutti gli utenti under 16: è la norma che punta ad introdurre la Direzione Generale del Traffico spagnola (Dgt), attraverso una riforma del codice stradale ora in fase di preparazione. Lo riportano El País ed altri media, citando la bozza della riforma, che da oggi sarà sottoposta a un periodo di consultazioni pubbliche. Per quanto riguarda i monopattini elettrici, queste modifiche, se approvate, comprenderanno anche l'introduzione dell'obbligo di portare il casco per chi li usa.

Allo stesso tempo, si punta a imporre che i 'rider' che fanno consegne in monopattino o in bici indossino un giubbotto catarifrangente.

Un altro possibile cambiamento riguarda il limite di alcol accettato per neopatentati e conducenti professionisti: si passerebbe dagli attuali 0,30 grammi per litro di sangue a 0,20 g/l. L'ok alla riforma potrebbe arrivare non prima del 2025.





