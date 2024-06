Gestione bollo auto, Tar annulla affidamento del Lazio ad Aci

E' da considerarsi nullo il provvedimento con il quale la Regione Lazio a fine novembre 2019 ha proceduto all'affidamento diretto per tre anni ad Aci-Automobile Club d'Italia dei servizi relativi alla gestione della tassa automobilistica regionale (c.d. 'bollo auto') per un importo superiore ai 4 milioni di euro. L'ha deciso il Tar del Lazio accogliento un ricorso proposto dalla società GE.FI.L Spa.

La ricorrente, in sostanza, sosteneva l'illegittimità dell'affidamento in quanto disposo in difetto delle condizioni richieste dal Codice dei contratti pubblici nonché delle disposizioni e della giurisprudenza eurounitaria recepite. Il Tar ha ritenuto che "l'accordo portato all'attenzione del Collegio nel presente giudizio non rispetti tutte le condizioni, indicate dalla Corte di Giustizia, per poter essere qualificato quale 'accordo di cooperazione' sottratto all'applicazione del Codice dei contratti pubblici". Ecco perché alla luce di una serie di complesse motivazioni i giudici hanno ritenuto l'accordo "illegittimo, in quanto integrante affidamento diretto stipulato in difetto di tutte le condizioni, cumulative, in presenza delle quali l'accordo avrebbe potuto qualificarsi in termini di 'cooperazione tra amministrazioni', sottratta all'applicazione delle norme sull'affidamento di contratti pubblici". Nessun risarcimento per 'perdita di chance' però per GE.FI.L.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA