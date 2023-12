Urso, al via nuovo piano incentivi rottamazione auto

"Dalle prossime settimane sarà attivato il nuovo piano di incentivi per la rottamazione delle auto più inquinanti, ovvero euro zero, euro, 1,2 e 3". Lo ha detto il ministro del made in Italy Adolfo Urso a Sky Tg 24. "Il piano che abbiamo preparato - ha spiegato Urso - ha tre finalità. Rottamare le auto zero 1,2, e tre altamente inquinanti. Chi le sostituirà con un auto ecologia sarà economicamente incentivato. Secondo obiettivo sostenibilità sociale queste risorse andranno ai ceti meno abbienti, che sono poi i possessori delle auto più vecchie e altamente inquinanti.

In campo risorse per 1 miliardo di euro. Il terzo punto è che gli incentivi vadano soprattutto per le auto prodotte in Italia"

"Negli anni passati - ha proseguito Urso - gli incentivi sono andati per oltre l'80% per auto prodotte all'estero, importate e immatricolate in Italia. Questo non dovrà più accadere. Speriamo che con questo piano i ceti meno abbienti sostituiscano le loro auto altamente inquinanti e acquistino auto italiane, invertendo una tendenza che fino ad ora ha portato a un calo della produzione di auto in Italia"

"La benzina e il gasolio sono ai minimi a 1,7 euro al litro. Anche grazie al decreto trasparenza di gennaio - ha proseguito Urso - abbiamo oggi il prezzo industriale più basso in Europa. Io non mi aspetto grandi sconvolgimenti nei prossimi mesi. Certo bisogna vedere cosa succede nel Medio Oriente, però la situazione per il momento è sotto controllo" ha aggiunto il ministro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA