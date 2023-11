Urso, avanti con cartelli su prezzi carburanti,strada giusta

"Abbiamo dato mandato" per un ricorso "al Consiglio di Stato", dopo la sentenza del Tar del Lazio, che prevede l'annullamento del decreto con il quale sono state stabilite le modalità dell'obbligo di comunicazione da parte degli esercenti dei prezzi dei carburanti. "I cartelli sono ancora esposti" e continueranno ad essere esposti, "la strada è giusta è verrà percorsa fino in fondo". Lo dice il ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso interpellato a margine di un evento del Comitato Leonardo alla Camera.

"I benzinai che hanno senso di responsabilità hanno apprezzato anche loro la misura, che ha consentito di ridurre il margine delle grandi aziende petrolifere e in qualche misura ai benzinai di essere riscattati perché oggi nessuno pensa più che vi sia speculazione da parte loro", sostiene il ministro.

Per Urso quella del Tar è una "decisione piuttosto singolare che riguarda le modalità di applicazione, non il merito del provvedimento che per noi è assolutamente valido peraltro estremamente efficace". "Basta vedere il prezzo dei carburanti oggi in continua discesa", rimarca Urso secondo cui "la strada è giusta e verrà percorsa fino in fondo".



