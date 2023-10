Roma, Gualtieri modifica la Ztl. Per ora niente multe ai varchi

Il patto con la Regione c'è, e il Campidoglio può lanciare la nuova Ztl Fascia Verde: per un anno, fino a novembre 2024, saranno ammessi nel perimetro ecologico anche i diesel Euro 4 e i benzina Euro 3, ma soprattutto ancora per qualche mese non scatteranno le multe ai varchi. Prima sarà necessario attivare le nuove misure tecnologiche di controllo del traffico, a partire dal move-in, una sorta di telepass che permetterà anche alle vecchie auto di percorrere un tot di chilometri l'anno in Fascia Verde. I varchi, ancora da completare, in questa fase iniziale si limiteranno al monitoraggio dei veicoli, senza tradurre in sanzioni gli attraversamenti proibiti. "E' un punto di equilibrio - ha affermato in Aula durante un Consiglio straordinario il sindaco Roberto Gualtieri - su cui penso tutti si possano riconoscere e ci consente effettivamente di migliorare la qualità dell'aria che le famiglie e i bambini respirano" e permette inoltre "di applicare limiti che esistevano da anni e che erano applicati in modo random". E in serata è arrivato il via libera ufficiale della Regione: "La patata bollente ci è arrivata in estate - ha affermato il governatore Francesco Rocca - Il primo sollievo è avere qualche mese davanti. E' una chiamata alle armi per affrontare un tema per troppo tempo tenuto sotto il tappeto".

Via Cristoforo Colombo perciò "approva la proposta presentata da Roma a partire da novembre 2023", ma appunto per un anno: la Regione infatti "non approva la proposta" nella prospettiva del post novembre 2024. Il Campidoglio però, ha spiegato la Regione, potrà poi comunque "predisporre un programma di interventi che individui misure alternative purché queste diano garanzia di pari efficacia". In ogni caso, ha detto Rocca, "sul tpl il re è nudo" perché Roma deve garantire "l'applicazione di ogni misura utile ad assicurarne l'efficienza". Ma in chiave normativa più generale, ha detto ancora Rocca, "noi siamo disponibili a continuare il confronto per trovare ogni soluzione per mitigare gli effetti della normativa anche per il futuro. Chiediamo al Governo di essere accompagnati con ogni misura possibile dove noi non riusciamo ad arrivare". In cosa consiste il nuovo provvedimento lo ha spiegato oggi in Aula il sindaco. L'accordo con la Regione, basato sui più aggiornati dati dell'inquinamento (le Pm10 e l'No2 per cui l'Italia è stata sanzionata dall'Ue), vale per l'annualità '23-'24, al termine della quale sindaco e governatore torneranno a trattare, anche alla luce degli esiti del primo anno. Nel merito "la nuova normativa non introduce nuovi limiti alla circolazione di veicoli" rispetto a quelli già esistenti e di fatto mai applicati, che infatti "restano in vigore": in Fascia Verde non possono entrare già dal 2015 benzina euro 0-1 e diesel euro 0-2, mentre benzina euro 2 e diesel euro 3 sono off limits dal 2019. Il divieto per i diesel euro 4 è stato superato dalla rimodulazione. Anche per le benzina euro 3 la Ztl sarà accessibile fino a novembre 2024. Chi ha un veicolo vecchio adesso può installare un impianto a gpl, meno costoso di un'auto nuova, così da avere accesso libero alla Ztl (altra novità della rimodulazione). Altrimenti potrà avere un 'carnet' da 60 entrate l'anno oltre alle 52 domeniche, oppure installare il move-in, che "permette l'assegnazione - ha detto ancora Gualtieri - di un plafond di chilometri che si possono percorrere in Fascia Verde, a seconda della cilindrata e della vetustà del veicolo". Un sistema pensato per "non obbligare a cambiare l'auto i tanti che ne fanno un uso saltuario". Per attivare tecnicamente queste novità però serve tempo ed è per questo che i varchi non saranno attivati se non tra qualche mese, mentre per i mezzi pubblici il sindaco ha assicurato: "Stiamo lavorando per l'aumento della flotta e della frequenza degli autobus. Metro e tram hanno tempi più impegnativi" ma già da dicembre "sarà riaperta di sera la Metro A".



