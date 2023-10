Urso, 'in settimana accordo con Anfia, poi Stellantis'

"In settimana pensiamo di sottoscrivere l'accordo con l'Anfia, l'associazione nazionale che rappresenta l'indotto che è la base il pilastro del successivo accordo che mi auguro possa essere sottoscritto con Stellantis per riprendere la strada della crescita nella produzione delle auto e nel nostro paese". Così Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. "Con Anfia - aggiunge - l'accordo riguarda lo sviluppo e la riconversione dell'indotto italiano perché sia competitivo anche nell'era dell'elettrico. Dobbiamo salvaguardare l'indotto italiano . Su questa base si svilupperà poi l'intesa con Stellantis".



