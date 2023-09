Da Consiglio Ue nuovi orientamenti su proprietà industriale

Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato nuovi 'orientamenti generali' sulla proposta di revisione del pacchetto legislativo che riguarda la protezione giuridica dei disegni e modelli comunitari.

Si tratta di testi - si legge nel documento - che aggiornano una normativa risalente a 20 anni fa, e che sono intesi a facilitare la protezione dei disegni e modelli industriali e ad adeguare in questo settore il diritto dell'Ue alle sfide del mondo digitale e della stampa 3D. La revisione mira soprattutto ad armonizzare ulteriormente la protezione dei disegni e dei modelli per i pezzi di ricambio di prodotti complessi (ad esempio, parti di carrozzeria per automobili).

In questo modo - si legge nel documento della Commissione - si liberalizzerà il mercato dei pezzi di ricambio, il che comporterà una riduzione dei prezzi per i consumatori. Pur essendo concepita solo per i disegni e modelli futuri, la 'clausola di riparazione' manterrà la protezione dei disegni e modelli esistenti per un periodo di dieci anni. Come per l'Euro 7, questo provvedimento è conseguenza dell'impegno dello spagnolo Héctor Gómez Hernández, ministro ad interim dell'Industria, del commercio e del turismo nel Consiglio. "Proteggere adeguatamente disegni e modelli - ha detto - è essenziale per la competitività della nostra industria".

"Le nuove norme contribuiranno a rafforzare la creatività dei nostri creatori e delle nostre imprese più rapidamente e con maggiore affidabilità, in modo adeguato alle sfide dell'era digitale, contrastando nel contempo le contraffazioni".



