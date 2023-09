Euro 7, punto per punto dettagli e novità del regolamento Ue

Per la prima volta da quando sono state introdotte norme sulle emissioni di automobili, furgoni, autobus e camion (l'Euro 1 della direttiva 91/441 entrata in vigore nel 1993) l'orientamento generale del Consiglio sulla proposta di regolamento relativo all'omologazione Euro 7 copre in un unico atto giuridico tutte le categorie di veicoli e mira - si legge nel documento Ue - a stabilire norme più adeguate per le emissioni dei veicoli e a ridurre ulteriormente gli inquinanti atmosferici derivanti dal trasporto stradale.

Anche se la posizione del Consiglio mantiene con l'Euro 7 le condizioni di prova e i limiti di emissione esistenti - cioè quelli stabiliti nella normativa Euro 6 - per i veicoli M1 e N1 (autovetture private e furgoni) per i veicoli M2 e M3 (autobus e pullman) e per i veicoli N2 e N3 (veicoli commerciali pesanti), i limiti di emissione sono inferiori e le condizioni di prova sono leggermente adattate rispetto a Euro 6/VI.

"La nostra posizione - ha commentato Héctor Gómez Hernández, ministro ad interim dell'industria, del commercio e del turismo nella presidenza spagnola dell'unione - è quella di continuare il percorso volto a guidare la mobilità del futuro e ad adottare livelli di emissioni realistici per i veicoli del prossimo decennio, aiutando al contempo la nostra industria a compiere il salto definitivo verso le auto pulite nel 2035".

il testo del Consiglio rafforza però l'allineamento dei limiti relativi alle emissioni di particelle dei freni e al tasso di abrasione dei pneumatici con gli standard internazionali adottati dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

Inoltre tiene conto dell'obiettivo di zero emissioni di CO2 per il 2030 recentemente proposto per gli autobus urbani e stabilisce scadenze chiare per l'adozione di atti di esecuzione (da parte della Commissione) al fine di fornire agli operatori economici chiarezza e certezza giuridica. Come auspicato dai Costruttori europei l'approccio generale mantiene i limiti di emissioni e le condizioni di prova esistenti per i veicoli leggeri. Nel caso dei veicoli pesanti, i limiti di emissione sono più bassi e le condizioni di prova sono leggermente adattate.

Questa scelta - si legge nel documento ufficiale - è stata fatta per bilanciare l'esigenza di migliorare le prestazioni ambientali con la necessità di evitare investimenti sproporzionati per veicoli che non saranno più venduti dopo il 2035.

La vera novità è che Euro 7 copre nuove tipologie di inquinamento (non proveniente dallo scarico) come le particelle emesse nell'azionamento dai freni e durante la circolazione dai pneumatici.

Il regolamento fissa inoltre i requisiti minimi della durata della batteria nelle auto elettriche e impone requisiti più severi per la durata del veicolo. Il regolamento prevede inoltre l'utilizzo di tecnologie avanzate e strumenti di controllo delle emissioni, come potrebbe derivare dall'attuazione del monitoraggio a bordo dei veicoli.

Ricordiamo che per ridurre l'uso di combustibili fossili nei trasporti - è stato adottato nello scorso luglio il regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi (che fa parte del pacchetto Pronti per il 55% ) stabilisce obiettivi concreti per lo sviluppo di tale infrastruttura nell'UE nei prossimi anni.

Per realizzare tale obiettivo, è necessario che nell'UE vi siano abbastanza punti di ricarica e di rifornimento con combustibili alternativi per i veicoli, oltre che per gli aeroplani e le navi.

Molto importante il riconoscimento dei carburanti neutri che permetterà l'immatricolazione, dopo il 2035, dei veicoli leggeri con motore Ice. Dal punto di vista delle emissioni di CO2, questi mezzi non saranno soggetti alle norme sulle emissioni delle flotte.

In conformità con il diritto dell'Unione e l'obiettivo di neutralità climatica il regolamento - specifica il documento - dovrà essere modificato per includere la possibilità di omologare tali veicoli.

Resta anche l'aiuto ai costruttori di piccole serie (che generano una parte insignificante delle emissioni nell'Unione) e a cui verrà concessa una certa flessibilità in relazione ad alcune delle prescrizioni, ad esempio la possibilità di sostituire alcune prove in sede di omologazione con dichiarazioni di conformità. A loro volta i costruttori di piccolissime serie dovrebbero poter utilizzare prove di laboratorio basate su cicli casuali di guida in condizioni reali.

