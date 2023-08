Governo, 'rivalutare misura su stop a diesel euro 5 in Piemonte'

"Fare il punto sui risultati conseguiti nella tutela della qualità dell'aria dalle misure fino a oggi implementate concretamente dalle amministrazioni nazionali e locali e, in questa prospettiva, rivalutare la misura della Regione Piemonte per lo stop ai veicoli diesel euro 5 dal prossimo 15 settembre e lavorare a una serie di soluzioni normative per aggiornare l'impegno del governo italiano per tutelare l'ambiente".

È quanto stabilito nel corso di una riunione tecnica tra esperti dei ministeri guidati da Gilberto Pichetto (Ambiente), Matteo Salvini (Infrastrutture e Trasporti) e Raffaele Fitto (Affari europei, Sud, politiche di coesione e Pnrr) oltre a esponenti della Regione Piemonte.

Il tutto, si legge in una nota congiunta, "nel solco degli accordi con l'Europa ma facendo i conti con la nuova realtà post-Covid e alla luce di altre iniziative messe in campo per abbattere le emissioni".

"Tutti gli attori - conclude la nota - stanno lavorando in pieno coordinamento e sintonia".



