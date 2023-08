Comune Fiumicino, 'multe autovelox non annullate d'ufficio'

I verbali di accertamento non saranno annullati d'ufficio. E' il nuovo chiarimento dell'amministrazione comunale di Fiumicino sulla vicenda delle multe, contestate, dell'autovelox di via Tre Denari a Maccarese.

"I verbali di accertamento non saranno annullati d'ufficio. Sarà la Prefettura di Roma o il Giudice di Pace a valutare l'eventuale archiviazione dei verbali per chi presenterà ricorso entro i 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'articolo 203 del codice della strada", dichiarano congiuntamente il Presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini, e la Dirigente del Corpo della Polizia locale, Daniela Carola.



