Respinta sospensiva sul cartello con prezzo medio carburanti

È stata respinta dal Tar del Lazio la sospensiva dell'obbligo di esporre il cartello del prezzo medio dei carburanti dal primo agosto. È quanto si apprende da fonti del ministero delle Imprese e del made in Italy. Dal primo agosto scatta così l'obbligo per le stazioni di rifornimento di esporre il prezzo medio dei carburanti, con l'obiettivo di maggior trasparenza per i consumatori. Dal primo agosto scatta così l'obbligo per le stazioni di rifornimento di esporre il prezzo medio dei carburanti

Unc, no al cartello dei prezzi medi dei carburanti

Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva dell'obbligo di esporre il cartello del prezzo medio dei carburanti dal primo agosto, una "decisione ovvia e scontata", secondo l'Unione nazionale consumatori perché "non c'erano i presupposti giuridici per sospenderla anche se si tratta di una scelta sciagurata che ridurrà la concorrenza", afferma il presidente, Massimiliano Dona. "Anche l'Antitrust, nonostante abbia espresso, come noi, un parere contrario alla pubblicazione del prezzo medio presso i distributori, può solo segnalare al Governo e al Parlamento le leggi e i provvedimenti normativi già vigenti o in via di formazione che introducono restrizioni della concorrenza. Al massimo può impugnare gli atti della pubblica amministrazione che determinano distorsioni della concorrenza. Insomma, di più non può fare" conclude Dona.

