Revisioni Auto: +14,7% di spesa nel primo semestre 2023

In base ad un'elaborazione dell'Osservatorio Autopromotec, realizzata partendo da informazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, risulta che, nel primo semestre 2023, la spesa relativa alla revisione degli autoveicoli, in Italia, è stata pari a 658,3 milioni di euro.

Una cifra cresciuta del 14,7% rispetto a quella del 2022, pari ad un aumento di 84,5 milioni di euro, ma non si tratta di un incremento dovuto ad aumento delle tariffe, visto che ad aumentare è stato il numero delle revisioni effettuate nello stesso periodo.

Infatti, si è passati dai 7.261.957 del primo semestre 2022 agli 8.331.055 del medesimo periodo del 2023; si tratta del risultato più alto degli ultimi anni, come testimonia il fatto che, nello stesso arco temporale, dal 2018 al 2021, non si era andati mai oltre i 7,5 milioni di revisioni.



