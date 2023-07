Danni auto grandine, coperture assicurative e responsabilità

Gli eventi di queste ultime ore, con violente grandinate e caduta di alberi e rami, ha evidenziato in tutta la sua criticità il problema delle coperture assicurative delle auto e delle responsabilità dei soggetti pubblici e di quelli privati.

Per tutelarsi contro le conseguenze dei danni della grandine sull'auto la soluzione migliore - suggerisce Quixa - è aggiungere una polizza specifica per gli eventi naturali. Si tratta di una copertura accessoria che amplia quelle dell'assicurazione RC Auto, il tutto ad un costo contenuto (non oltre i 150 euro all'anno per un modello di media cilindrata) con rimborsi, a seconda delle clausole, fino al 100% del valore assicurato.

In questo modo il proprietario del veicolo si assicura una utile protezione non solo contro le grandinate ma anche nella malaugurata ipotesi di altri eventi - come uragani; trombe d'aria; inondazioni e allagamenti; slavine e frane oltre che se specificamente indicato caduta di rami e pietre - che sono purtroppo sempre più frequenti. Purtroppo le diffuse assicurazioni cristalli, se non espressamente indicato, non coprono i danni da grandine mentre l'utile copertura accessoria per gli eventi atmosferici è ancora poco diffusa in Italia, essendo stata richiesta soltanto dal 12% degli assicurati. Controversa invece la questione delle auto parcheggiate a pagamento all'aperto negli aeroporti o nei centri commerciali o in quelli delle aziende.

Nei primi due casi il rapporto tra utente e gestore è regolato da un contratto, per cui in teoria l'assicurazione del parcheggio dovrebbe coprire i danni. Il condizionale è però d'obbligo, perché il gestore si solleva abitualmente dalle responsabilità se informa in modo chiaro e prima dell'ingresso nel parcheggio che alcuni (o tutti) rischi non sono coperti. Attenzione anche alle auto a noleggio e a quelle in leasing a privati. Come informa il Centro Europeo Consumatori (Cec) Italia nel primo caso tutti i danni alla vettura che siano conseguenza di eventi naturali vengono imputati al cliente a meno che quest'ultimo abbia acquistato una copertura aggiuntiva che li comprende. E quindi è importante verificare che il contratto di noleggio, in base alla zona in cui si utilizzerà il veicolo e alle previsioni meteo, comprenda questa assicurazione.

Rischiosa anche la gestione del problema grandine per le auto in leasing. La polizza kasko che si stipula obbligatoriamente al momento dell'apertura del noleggio a lungo termine non prevede quasi mai la copertura da danni naturali. Inoltre, nel caso che si registi un danneggiamento da grandinata, la mancanza di una riparazione a regola d'arte mette a rischio, anche mesi più tardi, che al momento della restituzione del veicolo, il cliente che potrà ricevere una fattura - spesso salata - per l'intervento.

