L'Ue propone nuove misure di trasporto merci più sostenibile

Il collegio dei commissari europei, riunito a Strasburgo, ha dato via libera ad un pacchetto di misure per rendere il trasporto merci più efficiente e più sostenibile, migliorando la gestione delle infrastrutture ferroviarie, offrendo maggiori incentivi per i camion a basse emissioni e migliorando le informazioni sulle emissioni di gas serra del trasporto merci.

"L'obiettivo è quello di aumentare l'efficienza del settore, aiutandolo a contribuire all'obiettivo di ridurre le emissioni dei trasporti del 90% entro il 2050, come stabilito dal Green Deal europeo, consentendo al contempo al mercato unico dell'Ue di continuare a crescere", spiega la Commissione che, ha tal fine, ha avanzato tre proposte legislative separate: un regolamento sul trasporto internazionale di merci e passeggeri, una revisione della direttiva sui pesi e le dimensioni e una proposta per il conteggio delle emissioni.