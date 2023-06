Urso, 'riunione importante con le Regioni per il piano sull'auto'

Il ministro delle imprese e del made in Italy ha incontrato i presidenti delle sette Regioni sede di stabilimenti di auto in "una riunione importante, estremamente costruttiva per definire insieme le linee guida del piano nazionale sull'automotive".

Urso dichiara a margine dell'evento con le Regioni Basilicata, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania: il piano "dovrà concretizzarsi innanzitutto con un confronto e - mi auguro - con un'intesa di alto profilo, duratura nel tempo, con il grande gruppo Stellantis, al fine di aumentare le auto prodotte in Italia, di investire, anche con le risorse pubbliche, in nuovi modelli, quelli più sostenibili, nelle auto delle futuro, con tutta la straordinaria filiera dell'automotive e riuscire a tenere insieme quel sistema industriale che ha fatto grande il nostro Paese". "Pensiamo di essere nella strada giusta", conclude il ministro, "quella di mettere insieme tutti gli attori del sistema, lo Stato, il governo, le Regioni, i sindacati, le associazioni di impresa perché noi siamo un sistema Paese".