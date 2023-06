Controlli autovelox semplificati, possibili sanzioni multiple

Gli autovelox potranno accertare contemporaneamente più violazioni, come il superamento del limite di velocità e la mancanza di revisione. E' una delle novità in materia di controlli di velocità da remoto contenuti nella bozza di disegno di legge sulla riforma del Codice della Strada che arriverà domani in cdm.

"Viene stabilito che i dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni possono accertare contemporaneamente due o più violazioni", si legge nella bozza del ddl.

Si prevede, inoltre, l'equiparazione delle procedure di approvazione con quelle di omologazione dei sistemi di rilevazione della velocità e viene chiarita l'esclusiva competenza del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in tale materia.

In particolare viene esclusa la necessità di omologazione dei dispositivi di misurazione della velocità dei veicoli e viene "riconosciuto espressamente che sia sufficiente la loro approvazione", ponendo così rimedio all'elevato contenzioso in materia di sanzioni per eccesso di velocità generato da tale ambiguità, che aveva di fatto reso vano il rilevamento automatico delle infrazioni.

Si prevede di "risolvere la forte criticità di accertamenti multipli in corrispondenza di zone a traffico limitato, attraverso l'introduzione di una regola semplice e inequivocabile: evitare di sanzionare all'uscita l'utente che fa ingresso nella zona a traffico limitato nel momento in cui non è in vigore il divieto, posto che potrebbe verificarsi che eventi eccezionali potrebbero determinare l'involontaria permanenza nella medesima zona".