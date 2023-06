'Stop a vendita camion diesel dal 2040', proposta al Pe

Aumentare al 100% l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 di tutti gli autocarri nuovi, di fatto vietando la vendita di quelli a motore a combustione, dal 2040. E' questa la proposta di Yannick Jadot (Verdi Ue, Francia), il deputato responsabile per l'Eurocamera sulle nuove norme.

La Commissione europea ha proposto che le emissioni medie di CO2 dei veicoli pesanti, rispetto ai livelli del 2019, dovrebbero diminuire del 45% dal 2030, del 65% dal 2035 e del 90% dal 2040 in poi. Ma secondo Jadot a "la proposta dovrebbe essere più ambiziosa" e "l'obiettivo di ridurre le emissioni degli autocarri del 100% entro il 2040 non solo è vantaggioso per l'ambiente, ma ridurrà anche il costo dell'utilizzo di questi autocarri per i trasportatori, con un risparmio di oltre 45.000 euro per camion entro il 2040 oltre a mantenere più posti di lavoro in Europa".