Un accordo favorisce la guida sicura per persone con disabilità

Il ritorno all’utilizzo dell’automobile per il paziente mieloleso è un forte incentivo per facilitarne il reinserimento nella vita sociale e lavorativa; il percorso, possibile solo dopo aver acquisito una patente speciale o averne convertita una pre-esistente – e aver dotato il veicolo di comandi ausiliari – può però essere particolarmente insidioso. Per queste ragioni Aci e Montecatone Rehabilitation Institute hanno presentato oggi all’Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari i dettagli dell’accordo su educazione stradale e assunzione di comportamenti di guida sicuri, focalizzato sullo sviluppo di contenuti finalizzati a implementare le metodologie formative delle autoscuole a marchio Aci Ready2Go "per aumentare la conoscenza e l’attenzione per la guida – è scritto – con particolare riferimento ai programmi destinati alla acquisizione della patente speciale da parte di persone con disabilità".

Coordinati dal giornalista Massimo Boni, sono intervenuti il presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani, il direttore generale dell’Istituto di Riabilitazione di Montecatone, Mario Tubertini, il presidente di Formula Imola, Gian Carlo Minardi e il sindaco di Imola, Marco Panieri. Tra gli obiettivi dell’accordo, anche quello di redigere un protocollo d’intervento-tipo nazionale esportabile alla presa in carico di altre patologie.

"Le persone sono sempre al centro delle nostre attività, soprattutto quando si tratta di garantire il diritto alla mobilità e alla sicurezza - ha ricordato Sticchi Damiani -. Il protocollo ci darà la possibilità di fare la differenza ed essere di supporto a chi è più in difficoltà, come le persone con disabilità, che potranno perciò contare su servizi specifici, ausili personalizzati, adattamenti da installare sulle vetture a seconda delle differenti abilità e di ricevere una formazione ad hoc". "Il rapporto con il Montecatone Rehabilitation Institute si è consolidato nel tempo ed ora rappresenta una delle attività imprescindibili per Formula Imola che ha nel sociale una delle sue mission - gli ha fatto eco Minardi -. Conseguire la patente speciale ritengo sia un aiuto fondamentale per potersi reinserire nella vita e questo progetto aiuterà sicuramente al raggiungimento di questo risultato".