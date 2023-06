Usa punta a ridurre dipendenza da Cina per minerali critici

Gli Stati Uniti stanno affrontando il grave problema della dipendenza dalla Cina e dalle nazioni 'ostili' per i cosiddetti minerali critici principalmente litio e cobalto.

Per iniziativa del senatore democratico Gary Peters - presidente della commissione per la sicurezza interna e per gli affari governativi - è stato presentato un disegno di legge bipartisan che punta alla creazione di una task force intergovernativa per identificare le opportunità relative all'aumento della produzione interna e al recupero, attraverso il riciclaggio, dei minerali critici.

"Il nostro settore manifatturiero e la nostra competitività economica globale dipendono da un accesso affidabile ai minerali critici - ha affermato il senatore Peters - e la dipendenza della nostra nazione da nazioni non amiche come la Cina per i minerali critici pone gravi minacce alla sicurezza nazionale e all'economia".

Questo disegno di legge potrà rafforzare la nostra catena di approvvigionamento di minerali critici provenienti dalla nostra nazione - ha sottolineato Peters - creando posti di lavoro ben retribuiti e garantendo che il nostro settore manifatturiero avanzato possa continuare a competere sulla scena globale".

Minerali critici e terre rare - si legge nella nota - vengono utilizzati per produrre batterie per veicoli elettrici, attrezzature militari e altre tecnologie vitali per la competitività economica americana e la sicurezza nazionale.

Secondo lo studio Geological Survey 2022 la Cina è attualmente la principale fonte di oltre la metà dei minerali critici importati negli Stati Uniti. Indirizzato al direttore dell'Office of Management and Budget il progetto di legge denominato Intergovernmental Critical Minerals Task Force Act chiede di creare una task force e nominare rappresentanti delle agenzie federali che devono consultarsi con i governi statali e locali, oltre che con le comunità tribali.

La task force dovrebbe lavorare per determinare come affrontare i rischi per la sicurezza nazionale associati alle catene di approvvigionamento di minerali critici in America e identificare nuove opportunità interne per l'estrazione, la lavorazione, la raffinazione, il riutilizzo e il riciclaggio di minerali critici.

Verrebbe inoltre richiesto alla task force di riferire al Congresso e pubblicare risultati, linee guida e raccomandazioni per combattere la dipendenza degli Stati Uniti.