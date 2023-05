Texas, in arrivo tassa da 200 dollari sulle auto elettriche

Lo Stato americano del Texas punta a istituire una nuova tassa autostradale che dovrebbe colpire i proprietari di auto elettriche, per compensare l'assenza del contributo (5 centesimi al litro) che viene pagato per la manutenzione delle highway attraverso l'acquisto dei carburanti.

Il disegno di legge presentato dal senatore repubblicano Robert Nichols, che è anche presidente della commissione trasporti dello Stato, prevede una tassa fino a 200 dollari all'anno, conferma come la diffusione delle auto elettriche stia suscitando preoccupazioni (è già accaduto nella Confederazione Elvetica e nella stessa Norvegia) per l'impatto negativo che l'abbandono dei motori termici - e quindi dei combustibili fossili - sta avendo sulle entrate fiscali.

Il progetto volto a imporre una tassa per i proprietari di veicoli elettrici è attualmente all'esame dello Stato del Texas.

È già stato convalidato dalla Camera dei rappresentanti e dovrà essere definitivamente adottato dal governatore Gregory Wayne, anch'esso repubblicano.