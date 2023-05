Valditara, pronto decreto per educazione stradale nelle scuole

"Ci siamo incontrati con il ministro Matteo Salvini, e con il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi per varare un'importante iniziativa che avrà una prima testimonianza in un decreto sulla sicurezza stradale e che coinvolgerà in modo molto significativo il mio ministero.

L'idea è per esempio di avviare dei percorsi di educazione stradale che diano dei crediti agli studenti ai fini del conseguimento delle varie patenti". Lo dice il ministro all'Istruzione e al Merito, Giuseppe Valditara, nel secondo appuntamento della rubrica online "Il Ministro risponde" in cui viene posto l'accento sull'importanza dell'educazione stradale nelle scuole, a partire da corsi mirati per gli studenti delle Secondarie di II grado la cui frequenza prevederà l'acquisizione di crediti ai fini del conseguimento della patente, e sulle misure che i Ministeri dell'Istruzione e del Merito, dei Trasporti e dell' Interno stanno mettendo in campo, lavorando insieme per contrastare l'aumento del numero degli incidenti stradali, molti dei quali coinvolgono ragazzi.