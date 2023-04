Pichetto, 'sui carburanti si devono valutare le emissioni'

Sui biocarburanti per abbassare le emissioni di Co2, "la questione va affrontata non tanto sul sistema di produzione ma su quello delle emissioni, su quanto rilascia nell'aria. E' chiaro che la lotta al cambiamento climatico passa dalla decarbonizzazione che dobbiamo portare avanti con tutta la determinazione, ed è questo che è stato ribadito durante il G7 in Giappone". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto a Mattino 5. "La questione dei carburanti, e-fuel, quelli totalmente sintetici o i biocarburanti vanno valutati complessivamente dalla produzione sino all'utilizzo rispetto alla loro neutralità - ha spiegato Pichetto - Siamo i primi convinti che qualora questo bilancio tra la captazione di Co2 e l'emissione non sia a zero o favorevole, quindi con una emissione inferiore alla captazione, non vada bene". Alla domanda sul perché l'Europa abbia aperto alla Germania, il ministro ha risposto che "in quel caso e in quel momento la certezza era sui sintetitici che non esistono ancora e sono neutri mentre i biocarburanti cominciano ad esserci e si tratta di dimostrare che sono verdi". Per il ministro "ci sono anche forti pressioni dei vari Paesi, posizioni politiche da parte della Commissione, di maggioranze che si vanno formando. Non dobbiamo sottacere il fatto che siamo a un anno dalle elezioni europee dove le maggioranze possono anche cambiare. Quindi gli elementi che influiscono in una assemblea del Consiglio europeo sono tanti e il Consiglio europeo non è un parlamento dove ogni singolo rappresenta l'universalità".