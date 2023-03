Auto: Urso, le istituzioni europee agiscano con più pragmatismo

"Dobbiamo convincere le istituzioni europee ad agire con maggiore pragmatismo, secondo una visione più adeguata alla realtà, alla sfida della transizione ecologica e industriale. La presidenza svedese, consapevole che serve una più significativa riflessione, ha rinviato a venerdì il voto del Coreper" sullo stop alla vendita dei motori endotermici a partire dal 2035.

Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo alla direzione nazionale della Cna.

"Sono convinto che la prossima Commissione europea rimetterà in discussione molti assiomi ideologici presi in questa legislatura. Quando è stata presa questa strada, con questa tempistica così scandita, il contesto era molto diverso: è giunta prima la pandemia poi la guerra in Ucraina e ci siamo accorti di quanto l'Europa sia debole rispetto ad altri continenti. Dobbiamo fare di tutto per non passare dalla subordinazione energetica alla Russia, a una subordinazione ancora peggiore alla tecnologia cinese", ha detto Urso, sottolineando come ci sia "una visione molto ideologica sulla tecnologia, che noi contestiamo perché siamo per la neutralità tecnologica".