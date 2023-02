Autotrasporto: Mit, già esaurito il plafond 2023 per patenti

"Grande successo per il bonus patente per i giovani tra i diciotto e trentacinque anni che vogliano conseguire la patente o le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci. In 24 ore sono arrivate al Mit guidato da Matteo Salvini 1.996 richieste che hanno esaurito il plafond di circa 5,4 milioni di euro stanziato per il 2023".

Lo fa sapere una nota del Mit. "Le domande sui fondi del 2022, circa 3,7 milioni di euro, hanno impegnato, ad oggi, il 40% del totale del fondo esistente e si stima che a breve saranno esauriti. Sono previsti ulteriori 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Il contributo pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, potrà essere riconosciuto una volta sola".