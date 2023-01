Bonus carburanti anche per ricarica auto elettriche

Il bonus carburanti deve essere erogato "anche per la ricarica di veicoli elettrici per non creare ingiustificate disparità di trattamento tra differenti tipologie di veicoli". Lo ha detto il Direttore Centrale Coordinamento normativo dell'Agenzia delle Entrate, Sergio Cristallo, in audizione alla Commissione Attività produttive, nell'ambito dell'esame del disegno di legge circa la trasparenza dei prezzi dei carburanti. I buoni "possono essere disposti sin da subito", ha aggiunto Cristallo. Il bonus è pari a 200 euro.