Milleproroghe: rinviato al 2024 divieto per i bus inquinanti

Slitta di un anno il divieto di circolazione per gli autobus Euro 2 destinati al trasporto pubblico locale. Lo stabilisce il decreto Milleproroghe. Il divieto di circolazione per i veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2, che sarebbe dovuto scattare il primo gennaio 2023 è spostato al primo gennaio 2024. Viene così allineato lo stop relativo ai mezzi Euro 2 a quello stabilito per i mezzi Euro 3.