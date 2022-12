Codice della strada, Salvini: prima riunione prossima settimana

Sul codice della strada "ho avuto la conferma poco fa e, come promesso ieri, faremo la prima riunione operativa col ministro della Scuola" Giuseppe Valditara e il ministro degli interni, Matteo Piantedosi "settimana prossima al mio ministero perché le stragi sulle strade, soprattutto quelle extraurbane sono indegne di un paese civile". Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini a margine dell'assemblea di Confesercenti.

Tavolo sulla sicurezza stradale con il coinvolgimento di tre dicasteri: - spiega successivamente una nota - il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, mercoledì 21 dicembre si confronterà con i colleghi Matteo Piantedosi (Interno) e Giuseppe Valditara (Istruzione e Merito).

Obiettivo comune l'inasprimento delle sanzioni e la promozione di politiche di prevenzione sulla sicurezza stradale. Si stanno studiando alcune proposte come un'ulteriore stretta per chi si mette al volante drogato o ubriaco e provoca incidenti mortali.

Sul tavolo anche la discussione sui monopattini: ci sono alcune ipotesi come l'introduzione delle targhe. Senza dimenticare la maggior severità per chi utilizza i cellulari mentre guida, senza vivavoce o bluetooth. Salvini intende coinvolgere anche gli Enti locali, con particolare riferimento ai sindaci, nonché alle associazioni che si occupano di sicurezza stradale. Proprio oggi il titolare del MIT vedrà a Firenze il sindaco Dario Nardella: tra i temi del confronto possibili soluzioni per prevenire gli incidenti. Il Vicepremier e Ministro ha già sottolineato la necessità di un sempre più ampio coinvolgimento delle scuole, argomento su cui c'è piena sintonia con il collega Valditara. .