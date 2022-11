Ok da Rappresentanti dei 27 a stop auto inquinanti da 2035

Via libera degli ambasciatori dei 27 Paesi in Ue all'accordo politico con l'Eurocamera sugli standard di emissione di CO2 per auto e furgoni. L'intesa, arrivata nel trilogo dello scorso 27 ottobre, prevede lo stop totale ai veicoli inquinanti (quindi a benzina e diesel) di nuova immatricolazione a partire dal 2035.

Si tratta del primo via libera definitivo nell'ambito del pacchetto di misure del Fit for 55. L'intesa è arrivata alla riunione Coreper I, che mette allo stesso tavolo i Rappresentanti dei 27. Il testo, prima di entrare in vigore, dovrà essere formalmente approvato dall'Europarlamento.