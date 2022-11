Carburanti, in arrivo taglio sulle accise fino al 31/12

Nel primo decreto aiuti del governo Meloni, "in corso di perfezionamento (c.d. 'Aiutiquater')", saranno riproposti i crediti di imposta a favore delle imprese e il taglio delle accise sui carburanti fino al 31 dicembre. Lo si legge nella Nadef, pubblicata dal Mef, in cui si sottolinea che "il Governo ha deciso di confermare l'obiettivo di deficit per il 2022 del DEF e di utilizzare il risultante spazio di bilancio, quantificabile in poco più di nove miliardi, in larga parte a copertura di nuove misure di mitigazione del costo dell'energia". La proroga degli sconti per i carburanti vale circa 1 miliardo di euro.