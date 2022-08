Rivoluzione California, da 2035 vietata vendita auto a benzina

La California lancia la crociata contro le auto a benzina. Giovedì entrerà in vigore il piano che prevede il divieto di vendita di nuove vetture 'tradizionali' entro il 2035, data entro la quale il 100% delle auto vendute nello stato dovranno essere a zero emissioni di combustibili fossili. Il piano prevede tappe intermedie: entro il 2026 infatti è richiesto che sia centrato l'obiettivo del 35% di auto 'verdi', mentre nel 2030 la quota deve salire al 68%. L'ambizioso progetto è particolarmente importante perché la California è il maggiore mercato automobilistico americano e perché di solito le scelte dello stato sono poi seguite da altri. "La crisi del clima è risolvibile se assumiamo le misure necessarie per arginare l'inquinamento", afferma il governatore Gavin Newsom.