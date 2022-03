Auto: Pichetto, a giorni pubblicazione decreto incentivi

"Il provvedimento sugli incentivi è ormai stato chiuso dal Mise e ora è all'attenzione di Palazzo Chigi. Arriverà nelle prossime ore o al massimo nei prossimi giorni la pubblicazione". Lo ha detto il viceministro allo Sviluppo Economico Gilberto Pichetto nell'intervento (in video) che ha chiuso la due giorni di dibattiti sulla transizione ecologica della mobilità tenutasi a Milano e in diretta streaming al #ForumAutomotive.

"La preoccupazione sulla riconversione della filiera automotive - ha spiegato Pichetto - è comprensibile, stiamo varando un piano di accompagnamento pluriennale. Per due-tre anni possiamo prevedere di sostenere economicamente la domanda, ma il grosso dei sostegni dovrà andare alla filiera attraverso nuovi strumenti flessibili come cassa integrazione, corsi di formazione e altre misure che permettano l'adeguamento del sistema industriale. Siamo convinti della neutralità tecnologica, con l'utilizzo anche in futuro di nuovi motori endotermici che non generano emissioni nell'atmosfera. Sul fronte dei biocarburanti, ad esempio, rappresentiamo un'eccellenza che non viene però tenuta in adeguata considerazione Servirà un dialogo costante con l'Europa su questi temi".

Quanto alla Gigafactory di Termoli "la questione è ormai definita, manca solo l'ufficialità con la firma di Daimler, socio del consorzio Acc di cui fa parte Stellantis", ha detto Pichetto.