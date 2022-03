L'Unione europea ha messo nel mirino le esportazioni dei beni di lusso alla Russia, definendo diverse soglie di prezzo: su alcuni beni di consumo il tetto è di 300 euro, mentre per altri, come le auto, il tetto sale a 50mila euro. E' quanto spiega un alto funzionario europeo. Per i prodotti elettronici la soglia è invece di 750 euro, mentre per l'elettronica legata alla registrazione è di 1000 euro.