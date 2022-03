Rc auto: Mef, possibili ristori lockdown, parte tavolo tecnico

Il governo non esclude la possibilità di 'ristorare' gli automobilisti con i risparmi sull'rc auto accumulati durante il Covid. Lo afferma il sottosegretario al Mef, Federico Freni, rispondendo in Commissione Finanze ad un'interrogazione sulle possibili iniziative per utilizzare a favore degli assicurati i risparmi accumulati dalle imprese nei mesi di lockdown. "Nell'ambito di ulteriori provvedimenti potranno essere analizzate con attenzione le eventuali proposte che dovessero riguardare il settore assicurativo, comprese quelle sollecitate dagli interroganti", ha detto Freni, annunciando l'avvio di "un apposito confronto tecnico".

Freni ha ricordato l'audizione dello scorso anno in cui l'Ivass ha fornito aggiornamenti sull'andamento del prezzo medio dell'rc auto, in calo costante dal 2012 (circa -30%), e sugli effetti che il lockdown del 2020 ha avuto sull'andamento dei sinistri. Confrontando le stime dei premi incassati e dei risarcimenti, l'Ivass ha stimato un risparmio per le imprese di assicurazione valutabile, in via preliminare, tra 2,5 e 3,6 miliardi di euro, traducendosi in un risparmio ipotetico per una garanzia Rc auto del 2020 di circa 70 euro, ha riportato il sottosegretario. "L'Ivass ha riferito che le compagnie di assicurazione hanno programmato per gli assicurati benefici valutabili in 811 milioni (di cui già erogati, al momento dell'indagine: 348 milioni). Le tipologie di ristoro utilizzate e la dimensione dell'impegno finanziario sono risultate assai eterogenee tra le compagnie: sconti al rinnovo, estensioni di copertura etc", ha aggiunto.

"Gli Onorevoli interroganti chiedono quali iniziative normative intendano adottare affinché i risparmi maturati possano essere destinati al ristoro dei cittadini. Sul punto, confermando in ogni caso l'esistenza di differenti iniziative già adottate liberamente dal mercato e dall'industria assicurative, richiamate dall'Ivass, - ha evidenziato Freni in Commissione alla Camera - si segnala che, nell'ambito di ulteriori provvedimenti normativi, potranno essere analizzate con attenzione le eventuali proposte che dovessero riguardare il settore assicurativo, comprese, in particolare, quelle sollecitate dagli Onorevoli interroganti. Secondo le valutazioni dell'Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), i risparmi dovuti al lockdown ammonterebbero a 2,1 miliardi di euro. Circa 1 miliardo sarebbe già stato restituito ai clienti. Il resto dovrebbe tradursi in soluzioni alternative: allungamenti della durata polizze, rinunce a franchigie ed altre misure dai similari effetti. Ad ogni modo, si segnala che, sentiti gli Uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico verrà attivato un apposito confronto tecnico con le istituzioni, le amministrazioni e le associazioni interessate, al fine di condividere ogni utile elemento informativo su eventuali proposte normative in tale ambito".