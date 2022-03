Auto: avanti tavolo tecnico al Mise su incentivi

Continuano le riunioni tecniche alMise per definire l'entità degli Ecobonus che il governo intende mettere in campo per sostenere il mercato dell'auto. La proposta tecnica definitiva - secondo quanto si apprende - è attesa per la prossima settimana e consentirà di varare subito dopo un decreto interministeriale.

Per quest'anno la cifra prevista è di 700 milioni di euro: l'ipotesi - sostenuta anche dall'Anfia - è quella di utilizzarne 500-600 per gli incentivi e iniziare con il resto delle risorse a mettere in campo qualche strumento di politica industriale per sostenere le aziende che vogliono convertire la produzione verso l'elettrico. Questi ultimi interventi diventerebbero più consistenti a partire dal 2023.

Per gli incentivi - secondo quanto è emerso dall'ultimo tavolo a Palazzo Chigi - dal 2022 la cifra sarà superiore a un miliardo all'anno e l'idea è di finanziare per tre quarti le auto a bassa emissione e per un quarto quelle con emissioni fino a 135 grammi di C02 al chilometro. Per gli altri interventi si potrebbero utilizzare i vari fondi a disposizione, da quelli stanzianti con l'ultima manovra al Pnrr fino al Fondo per lo sviluppo e la coesione. Il confronto interessa oltre al Mise, i ministeri dell'Economia, delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile e della Transizione Ecologica.