Auto: Giorgetti, a giorni incontri per definire incentivi

"Nei prossimi giorni sono previsti incontri tra il Mise, il Mims, il Mef e il Mite per definire il quadro degli incentivi al settore dell'automotive". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in audizione alle Commissioni Industria di Camera e Senato circa lo stato di attuazione del Pnrr riferito al 2021.

Pnrr: Giorgetti, all'automotive destinati oltre 4 miliardi

"Sono oltre 4 miliardi le risorse" del Pnrr "riferibili direttamente al settore" dell'automotive "per il finanziamento di interventi sulle seguenti direttrici: sostegno alla domanda, per il rinnovo del parco bus circolante (3000 bus), sostegno all'offerta, tramite interventi per la filiera delle batterie e della produzione di bus, sviluppo delle infrastrutture di ricarica per veicoli a idrogeno ed elettrici". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in audizione alle Commissioni Industria di Camera e Senato circa lo stato di attuazione del Pnrr riferito al 2021, spiegando che a queste risorse "si aggiungono quelle previste da misure trasversali: investimenti in tecnologie (a partire dal piano transizione 4.0), reti di trasferimento tecnologico (tramite il potenziamento di digital innovation hub e competence center), supporto ai processi di open innovation (tramite la crescita di start-up e spin-off)".