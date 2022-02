Germania: dal 2016 4,6 miliardi in bonus per auto elettriche

Pur nella difficoltà del momento, tra gli argomenti all'esame del parlamento tedesco c'è la prosecuzione, o meno, degli aiuti all'acquisto delle auto elettriche, che la coalizione 'semaforo' oggi al Governo ha deciso di mantenere immutati per tutto il 2022. In particolare la sinistra, per voce del leader del gruppo parlamentare Dietmar Bartsch, che ha criticato gli elevati costi a carico dei contribuenti e ha chiesto la sospensione del premio di acquisto in questa forma.

Secondo il ministero dell'Economia, dal 2016 Berlino ha pagato un totale di 4,6 miliardi di euro per la promozione delle auto elettriche. Di questi, circa 798 milioni sono stati utilizzati per quasi 160mila auto elettriche Volkswagen, quasi 441 milioni per circa 90mila Renault elettriche, 406 milioni per quasi 104mila Mercedes e 339 milioni di euro per 90mila Bmw.

Lo stesso documento del ministero dell'Economia, che ha preso in esame e accolto 965mila domande per i bonus, dettaglia che lo Stato ha sostenuto l'acquisto di 59mila Tesla con 304 milioni e di quasi 59mila Hyundai con altri 296 milioni.

"I cittadini potrebbero essere sollevati dal finanziare i costi energetici - ha affermato Bartsch - e dovrebbero essere le Case automobilistiche a erogare da sole gli incentivi all'acquisto. Non i contribuenti". Il leader del gruppo parlamentare di sinistra ha criticato i costi elevati per i contribuenti e ha chiesto la sospensione del premio di acquisto in questa forma.

Nell'evidenziare che le auto elettriche sono state meno sovvenzionate nell'est della Germania, con una distribuzione dei fondi che è andata crescendo dal basso verso l'alto del Paese e da est verso ovest, Bartsch ha detto che "non è accettabile che un'infermiera del Brandeburgo che fa la pendolare e deve pagare il carburante della sua auto di seconda mano debba aiutare a finanziare la nuova vettura elettrica di un primario ospedaliero di Monaco".

Attualmente per un veicolo completamente elettrico, con un prezzo di listino fino a 40mila euro, è previsto un bonus fino a 9.000 euro. Di questi, 6.000 vengono erogati dallo Stato se il costruttore contribuisce con ulteriori 3.000 euro. Per gli ibridi plug-in ci sono fino a 6.750 euro. Il governo federale precedente aveva deciso nel 2019 di prorogare e aumentare il bonus ambientale fino alla fine del 2025. A causa del Coronavirus, nell'estate del 2020 era stato deciso di raddoppiare temporaneamente la quota statale di finanziamento per i veicoli elettrici sotto forma di premio per l'innovazione.

Secondo il ministero dell'Economia, la maggior parte dei veicoli elettrici (225mila) è stata sovvenzionata nello Stato federale più popoloso del Nord Reno-Westfalia. In Baviera sono stati quasi 184mila e nel Baden-Württemberg ben 16mila. Invece sommando tutti e cinque gli Stati federali della Germania orientale si è arrivati a sole 88mila auto elettriche.