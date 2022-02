Auto: Giorgetti, presto incentivi per settore

"Nonostante le difficoltà sono ottimista sul fatto che nelle prossime settimane insieme con il Mef presenteremo delle proposte per incentivi al settore dell'automotive". Così il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel corso della riunione automotive al Mise con i rappresentanti di Confindustria, Anfia e le imprese della filiera. Giorgetti ha già chiesto nelle scorse settimane al governo (in particolare nella legge di bilancio e nel decreto sostegni ter) di attivare un sistema di incentivi per il settore in crisi anche a causa della transizione, sottolinea il Mise. L'incontro di oggi è stato anche "occasione per fare una ricognizione" sugli strumenti e risorse messe a disposizione del Mise per sostenere una filiera strategica del sistema produttivo del paese, con "l'obiettivo di garantire l'equilibrio tra esigenze economiche ambientali e sociali", spiega ancora il ministero dello Sviluppo in una nota.