Auto: prima sentenza su greenwashing comunicazione prodotto

Comunicare o pubblicizzare un prodotto 'green' sottolineandone genericamente il valore per l'ambiente e i suoi valori - ad esempio in termini di percentuale di materiale proveniente dal riciclo - richiede il rispetto di regole di correttezza e trasparenza, per non incorrere nel cosiddetto 'greenwashing' cioè l'ecologismo di facciata. Un primo importante chiarimento, che riguarda i materiali utilizzati per i rivestimenti interni delle auto - ma che potrebbe essere esteso anche ad altri settori come gli Ev - arriva dal Tribunale di Gorizia, che ha emesso la prima ordinanza cautelare in Italia in materia greenwashing.

Il provvedimento, preso a seguito di un ricorso d'urgenza presentato dalla Alcantara di Milano nei confronti di Miko (società friulana che commercializza il materiale Dinamica) si basa sul fatto che "la sensibilità verso i problemi ambientali è oggi molto elevata e le virtù ecologiche decantate da un'impresa o da un prodotto possono influenzare le scelte di acquisto".

Viene anche aggiunto che le "dichiarazioni ambientali verdi devono essere chiare, veritiere, accurate e non fuorvianti, basate su dati scientifici presentati in modo comprensibile". Sulla base di tali principi, oltre che al potenziale pericolo per la ricorrente Alcantara, il Tribunale ha ordinato a Miko la cessazione della diffusione dei seguenti claim 'La prima microfibra sostenibile e riciclabile', '100% riciclabile', 'Riduzione del consumo di energia e delle emissioni di anidride carbonica dell'80%', 'Amica dell'ambiente', 'Scelta naturale' e 'Microfibra ecologica'. Per il Tribunale di Gorizia si è trattato di "informazioni non verificabili e ingannevoli sul contenuto di materiale riciclato del prodotto". Il Tribunale ha inoltre ordinato la pubblicazione della decisione sul sito di Miko e l'invio dell'ordinanza ad alcuni clienti della stessa.