Fisco: bollo 'leggero' per Euro 6 in Alto Adige

In Alto Adige, da gennaio 2022 i proprietari di autovetture della classe ambientale euro 6 pagheranno una tassa automobilistica di entità inferiore. La giunta provinciale su proposta del presidente e assessore alle finanze Arno Kompatscher ha stabilito agevolazioni tariffarie per I proprietari di veicoli poco inquinanti. "Chi si muove in modo sostenibile deve essere premiato" dice il presidente della Provincia Arno Kompatscher e aggiunge "I nostri obiettivi di sostenibilità li perseguiamo anche con tanti piccoli passi che intendono sostenere un cambio di mentalità".

Il nuovo sistema tariffario entrerà in vigore all'inizio del 2022. La riduzione tariffaria complessiva riduce l'importo del 24% rispetto alle tariffe nazionali stabilite dalla legge 296 del 2006. In Alto Adige si applicano già tasse automobilistiche inferiori rispetto allo Stato, in forza della competenza autonoma in materia, cosicché la riduzione tariffaria decisa dalla giunta corrisponde a una riduzione dell'1,45% rispetto alle tariffe vigenti a livello provinciale. La riduzione tariffaria resta in vigore fino a revoca ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.