Stato di New York, solo vendita auto emissioni zero nel 2035

Dopo la California e il vicino Canada, anche lo stato di New York ha annunciato che dal 2035 saranno vietate la vendita e il noleggio di auto e light truck che non siano ad emissioni zero di CO2. di fatto mettendo fuorilegge i motori benzina e diesel alimentati con gli attuali carburanti.

La norma che è stata firmata dal Governatore Kathy Hochul stabilisce inoltre l'obiettivo per tutti i veicoli da trasporto pesanti e medi venduti o noleggiati nello stato di New York siano a emissioni zero entro il 2045.

"New York sta attuando il piano più aggressivo della nazione per ridurre le emissioni di gas serra che interessano il nostro clima e per raggiungere i nostri obiettivi ambiziosi, dobbiamo ridurre le emissioni del settore dei trasporti, attualmente la più grande fonte di inquinamento climatico dello stato", ha affermato il governatore Hochul in una dichiarazione.

"La nuova legge segna una pietra miliare - ha detto Kathy Hochul - nei nostri sforzi e faranno avanzare ulteriormente la transizione verso veicoli elettrici puliti, contribuendo nel contempo a ridurre le emissioni nelle aree che sono state sovraccaricate dall'inquinamento di auto e camion per decenni".

Tuttavia, fa notare il magazine specializzato Road&Track, la nuova legge è più simile a una dichiarazione politica che a un vero e proprio ordine esecutivo, in quanto ordina a un'Agenzia statale, vale a dire il Dipartimento per la Conservazione Ambientale, di proporre regolamenti che puntino a far crescere la vendita di maggiori volumi di veicoli a emissioni zero con l'obiettivo di raggiungere un punteggio del 100% entro il 2035.

La legge, così come è stata redatta, manca di meccanismi di applicazione e di misure concrete che le Agenzie dovranno intraprendere per spostare gradualmente verso l'alto le vendite di veicoli a emissioni zero.

Il provvedimento del Governatore Kathy Hochul richiede anche lo sviluppo di una strategia per veicoli a emissioni zero entro il 2023, un programma che verrà poi utilizzato dall'Autorità per la ricerca e lo sviluppo dell'energia dello Stato di New York per creare provvedimenti e politiche per promuovere effettivamente le vendite di veicoli elettrici.