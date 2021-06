Vacanze: Giovannini, presto campagna sicurezza stradale

L'indagine dell'Istat sulle prospettive di vacanza degli italiani nell'estate 2021, svolta in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, "consente di comprendere meglio le modalità con cui gli italiani prevedono di spostarsi durante i mesi estivi lungo la penisola e di programmare azioni per sensibilizzare la popolazione sui mezzi più sicuri e sostenibili, nonché campagne per la sicurezza stradale". Così il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini commenta i dati della rilevazione pubblicata stamane su "Istat Today".

"Spostarsi lungo la penisola in auto è la propensione della stragrande maggioranza degli italiani che, secondo l'Istat, sceglieranno solo in misura marginale il treno, mezzo di gran lunga più ecologico e sicuro. Oltre ad aver migliorato, grazie a Trenitalia, la sicurezza a bordo dei treni e l'offerta estiva delle tratte ferroviarie nazionali e regionali, avvieremo una campagna di comunicazione per la guida sicura e monitoreremo con attenzione i cantieri su strade e autostrade", nota Giovannini.

"L'indagine dell'Istat descrive un Paese che sta riacquistando fiducia dopo la grave crisi causata dalla pandemia, che valuta positivamente le prospettive future e che si sente rassicurato dalla campagna vaccinale", prosegue Giovannini commentando i dati in base ai quali un italiano su due ha intenzione di andare in vacanza e per la maggioranza degli intervistati l'Italia resta la meta preferita. "Un segnale importante di ripresa che si manifesterà a ritmi più sostenuti nei prossimi mesi. Le persone, le famiglie che durante i mesi estivi si sposteranno, e dall'indagine emerge che oltre l'80% lo farà con l'auto propria, dovranno essere agevolati da una viabilità scorrevole e sicura.

Ci adopereremo per ridurre al minimo i disagi provocati dai cantieri su strade e autostrade, necessari per le attività di adeguamento e di manutenzione delle infrastrutture, e per rendere scorrevoli i flussi di traffico verso le mete turistiche più frequentate".

Il Ministro Giovannini ha poi ricordato che poco meno del 10% degli italiani che andranno in vacanza sceglieranno il treno "una modalità comoda, sostenibile e non inquinante, che consente spostamenti veloci e in sicurezza anche in tempi di Covid. Mi auguro - ha concluso il ministro - che in futuro sia possibile utilizzare di più questa forma di mobilità anche per le vacanze.

Gli investimenti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il potenziamento dell'alta velocità ferroviaria e per le reti regionali, per realizzare snodi di interscambio, per collegare gli aeroporti e i porti con il centro delle città, gli investimenti per realizzare piste ciclabili lungo percorsi turistici possano far scegliere modalità alternative di spostamento anche in vacanza, nell'ottica della sostenibilità ambientale e della valorizzazione dei beni paesaggistici che rendono l'Italia un Paese unico al mondo".