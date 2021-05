Ue punta a dimezzare le morti da smog in 10 anni

La Commissione europea vuole dimezzare i decessi da smog in dieci anni. A quanto apprende l'ANSA, è questo uno degli obiettivi del Piano d'azione "inquinamento zero", che Bruxelles presenterà domani.

Il piano, che fa parte del Green Deal, proporrà iniziative legislative e non legislative, organizzate e coordinate per azzerare l'inquinamento dell'aria, dei fiumi e dei suoli in Europa. Secondo gli ultimi dati dell'Agenzia Ue per l'ambiente, solo il particolato fine (Pm2.5) è responsabile di 379mila morti nell'Ue a 28, di cui oltre 52mila in Italia.