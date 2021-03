Legge stabilità: Sicilia, incentivi per auto elettriche

Incentivi fino a 2 mila euro (budget 200 mila euro) per l'acquisto di auto elettriche, biglietti e abbonamenti a tariffa ridotta per i servizi di trasporto pubblico locale destinati a portatori di handicap e con invalidità civile superiore al 67 per cento (spesa 300 mila euro), 600 mila euro per cofinanziare con l'Anas il rafforzamento dei servizi di vigilanza e manutenzione stradale tramite il personale del bacino ex Keller, ex Servirail e Ferrotel, 2 milioni di euro a valere sui fondi Poc per il completamento dei lavori di dragaggio del porto rifugio di Gela.

Sono alcune delle norme del dl stabilità approvate stamani dall'Ars.